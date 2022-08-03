03 августа 2022, 13:58
Жара вернется в Петрозаводск на три дня
Температура воздуха в столице республике подскочит почти до плюс 30
В Петрозаводск 4 августа вернется жара. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».
Жара продержится в карельской столице три дня. Завтра температура воздуха повысится до плюс 26 градусов. 5 и 6 августа в городе будет еще теплее - до плюс 28.
Уже вечером 6 августа в город придет холодный фронт. Начиная с 7 августа погода вернется к прежним плюс 19-22 градусам. Фото «Петрозаводск говорит»