Стало известно, как изменится часть Березовой аллеи

Участок Березовой аллеи замостят брусчаткой, а затем высадят деревья. О благоустройстве на Древлянке рассказал глава Петрозаводска.

Работы ведутся со стороны Сыктывкарской улицы. Дорожку замостят черной и белой брусчаткой, установят торшеры, скамейки, урны и металлический забор. Снятые плиты обещают использовать на других объектах. После окончания работ по благоустройству на аллее продолжат высаживать березы.

Поблизости по программе «Комфортная городская среда» обновляют сквер «Березка». По словам Владимира Любарского, участок территории представляет собой неживописный и местами вытоптанный газон. В ближайшее время здесь вымостят пешеходную дорожку, установят детскую и спортивную площадки, урны и скамейки.

Мэр добавил, что в ходе благоустройства власти стараются «придерживаться здравого смысла и прислушиваться к горожанам». В частности, по словам главы города, дорожки стараются прокладывать по маршрутам, которые пешеходы протоптали.

В качестве другого примера он привел то, что в сквере «Березка» установят тренажеры, а турники не были предусмотрены. Чиновники на это указали, подрядчик обещал упущение устранить и поставить дополнительный снаряд. (фото со страницы главы города «ВКонтакте»)