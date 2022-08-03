Скверы столицы приводят в порядок

В Кукковском сквере уже выполнено мощение брусчаткой народных троп и площадки зоны отдыха, вскоре установят скамейки, вазон с цветами, обустроят газон. Кроме того, до сентября будут произведена высадка крупномерных саженцев рябины обыкновенной, декоративной яблони и березы.

Стоит отметить, что в июле в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтирована улица Генерала Фролова, расположенная вблизи общественной территорий.

«Работа идет, дети на площадке уже играют. Это результат слаженной работы как жильцов, направивших заявку, так и правительства и городских властей», - прокомментировала Председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)