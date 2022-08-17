Жара толкнула жителя Петрозаводска на кражу кондиционеров

В Прионежском районе в полицию обратился 33-летний местный житель. Он рассказал, что похищены принадлежащие ему кондиционеры общей стоимостью более 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 43-летний житель Петрозаводска. Выяснилось, что мужчина приехал в поселок по работе. Проезжая мимо чужого участка, он заметил кондиционеры, украл их и вывез в свой гараж. В дальнейшем злодей хотел разобрать их и сдать на металлолом, но не успел.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Фото: unsplash.com