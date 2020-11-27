27 ноября 2020, 17:30
Завтра в Новом Лососинном состоится открытие лыжного сезона
Организаторы успокаивают, что если снега не будет, то состоится забег в формате квеста
28 ноября в местечке Новое Лососинное пройдет первая гонка сезона 2020-2021, сообщает паблик «Республика Карелия»
Участников ждет дистанция 7 км по лесной трассе.
Завтра также наградят победителей и призёров общего зачета Кубка Tour de Karjala 2019/2020. В связи с ограничительными мерами весной 2020 года официально подвести итоги не удалось.
Если снега не будет, в Новом Лососинном состоится забег в формате квеста, что бы это ни значило. Тем не менее по состоянию на 16:32 27-11-2020 утверждалось, что снег есть.
Все подробности и оперативная информация в официальной группе Tour de Karjala, фото оттуда же.