Завтра в Новом Лососинном состоится открытие лыжного сезона

28 ноября в местечке Новое Лососинное пройдет первая гонка сезона 2020-2021, сообщает паблик «Республика Карелия»

Участников ждет дистанция 7 км по лесной трассе.

Завтра также наградят победителей и призёров общего зачета Кубка Tour de Karjala 2019/2020. В связи с ограничительными мерами весной 2020 года официально подвести итоги не удалось.

Если снега не будет, в Новом Лососинном состоится забег в формате квеста, что бы это ни значило. Тем не менее по состоянию на 16:32 27-11-2020 утверждалось, что снег есть.

Все подробности и оперативная информация в официальной группе Tour de Karjala, фото оттуда же.