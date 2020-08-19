Завтра у жителей Петрозаводска примут ртутьсодержащие отходы

20 августа петрозаводчане смогут сдать на переработку ртутьсодержащие отходы, сообщает администрация гоорода.

Предметы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине. Кроме того, необходимо заранее выбрать удобное время и точку на маршруте движения (см. маршрут).

Сбором и вывозом ртутьсодержащих предметов по договору с администрацией города занимается экологическое предприятие «Меркурий».

В связи с неблагоприятными эпидемиологическими условиями всем участникам необходимо соблюдать меры предосторожности: использовать маску, перчатки, а также соблюдать социальное дистанцирование.

От одного человека принимают не более пяти приборов (лампы и градусники). Если набралось гораздо больше предметов, необходимо заранее сообщить об объёме и точке сдачи в карельское представительство экологического предприятия «Меркурий» по телефону – 8 (814 2) 79-63-76. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на переработку отходов этого типа с соответствующей организацией.

Важно утилизировать отслужившие срок лампы и термометры правильно. Ртутьсодержащие отходы – это вещества первого, наивысшего, класса опасности, которые категорически нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Подробности в группе «Экомобиль Петрозаводск». Справки в Администрации города по телефону – 71-35-66 или в компании «Меркурий» – 79-63-76, 33-10-20.