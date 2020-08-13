Завтра на трассе "Кола" разведут Ладожский мост

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» 14 августа 2020 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщает портал «Питерец» со ссылкой на Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад»).

В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке яхты «Хортица» с максимальным высотным габаритом 20.1 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто,

- сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.