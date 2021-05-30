Завтра Карелию ждут погодные качели

В понедельник в Петрозаводске, согласно данным карельского Гидрометцентра, на небе будет переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +2, +4, днем +14, +16. Атмосферное давление меняться почти не будет. Для конца весны погода не такая уж и плохая.

31 мая в Карелии облачно с прояснениями. По западным районам небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +1, +6°С, местами в воздухе и на почве заморозки до -1, -3°С, растения вряд ли переживут такую ночь без потерь. Днем +12,+17°С, местами до +20°С. Курорт!

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +5, днем +16;

В Кондопоге ночью +3, днем +17;

В Медвежьегорске ночью +3, днем +15;

В Олонце ночью +1, днем +15;

В Пудоже ночью 0, днем +16;

В Сегеже ночью 7, днем +16;

В Сортавале ночью +5, днем +13;

В Суоярви ночью +3, днем +14. // Фото: kezling.ru