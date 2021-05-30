В Гидрометцентре предупредили о заморозках в Карелии

О грядущих заморозках на территории России и Северо-Западного федерального округа, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Ряду регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов придется пережить заморозки. В Карелии 30 и 31 числа - заморозки до минус трех градусов, в Ленинградской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Тверской областях - до минус двух градусов. Конец мая, это явление встречается, но все-таки это является штормовым предупреждением, потому что заморозки негативно влияют на вегетацию плодовых и сельскохозяйственных культур",

- заявил синоптик

По словам Вильфанда, заморозки в ближайшие две ночи будут наблюдаться также на севере Приволжского федерального округа. // Фото: tass.ru