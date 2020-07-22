Завершился чемпионат России по футболу

Завершен последний, 30-й тур розыгрыша Российской Премьер-лиги сезона 2019/20. По итогам последних матчей стало окончательно ясно, какие команды представят нашу страну в еврокубках, а кто покинет высший дивизион.

На первом месте сезон завершил петербургский «Зенит». Впрочем, это стало известно еще несколько туров назад. Второе место занял московский «Локомотив», третьим стал «Краснодар». Москвичи и южане вместе с «Зенитом» представят нашу страну в Лиге чемпионов в следующем сезоне. ЦСКА и «Ростов» сыграют в Лиге Европы.

По итогам чемпионата покинут РПЛ самарские «Крылья Советов» и «Оренбург», занявшие 15-е и 16-е места соответственно.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса розыгрыш российского чемпионата был приостановлен в марте. Возобновить турнир удалось только в конце июня.