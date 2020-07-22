Госдума приравняла кальяны и вейпы к сигаретам

Госдума приняла в третьем чтении закон об ограничении употребления кальянов и электронных сигарет. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Так, ограничения для кальянов и вейпов устанавливаются на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Также вводятся ограничения на торговлю этими курительными приспособлениями. В частности, запрещается их продажа детям.

Помимо этого, согласно законопроекту предлагается ввести ответственность за нарушение данных правил.