22 июля 2020, 19:37
Госдума приравняла кальяны и вейпы к сигаретам
В России приняты новые ограничения в отношении курения
Госдума приняла в третьем чтении закон об ограничении употребления кальянов и электронных сигарет. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Так, ограничения для кальянов и вейпов устанавливаются на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Также вводятся ограничения на торговлю этими курительными приспособлениями. В частности, запрещается их продажа детям.
Помимо этого, согласно законопроекту предлагается ввести ответственность за нарушение данных правил.