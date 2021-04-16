Завершен суд над жителем Сегежского района, забившим человека насмерть

В Сегеже завершился суд над 40-летним жителем района, обвиняемым в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщает прокуратура Карелии.

Судом установлено, что год назад, в ходе совместного распития спиртных напитков, у подсудимого произошел конфликт со знакомым, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему множество ударов по голове. В результате полученных травм, избиваемый скончался на месте.

Удостоверившись в его смерти, собутыльники, находившееся в квартире, под угрозой расправы со стороны подсудимого, сначала спрятали труп в диван, а затем, завернув в ковер, вывезли за город, бросив в лесополосе, где он и был обнаружен.

Подсудимый частично признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления, а также изобличению и уголовному преследованию лиц, которые вывозили тело погибшего за город.

По результатам рассмотрения дела мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Фото с сайта samaraonline24.ru