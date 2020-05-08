Завершается подготовка Петрозаводска ко Дню Победы

В Петрозаводске завершается украшение города ко Дню Победы. Мэрии пришлось скорректировать свои планы в связи с распространением коронавируса и отмены всех праздничных мероприятий. Тем не менее, город все-таки украсили, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в парках и скверах столицы появились декоративные конструкции с символикой Победы. В центре города размещены флаги и консоли на опорах освещения.

Как сообщил председатель комитета ЖКХ мэрии Андрей Бекелев, к празднику вымыты памятники. Помощь в этом оказали сотрудники МЧС. Также закончена весенняя уборка центральной части карельской столицы.

Напомним, мэрия Петрозаводска порекомендовала горожанам оставаться дома 9 мая. В республике продолжают действовать ограничительные меры из-за распространения коронавируса.