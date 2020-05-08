Сотрудники «РКС-Петрозаводск» поздравили ветеранов с Днем Победы

«РКС-Петрозаводск» и Объединенная первичная профсоюзная организация поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. К поздравлениям присоединился и Молодежный Совет «РКС-Петрозаводск», ребята передали ветеранам большой продуктовый набор, что сейчас, в период самоизоляции, оказалось весьма кстати. Напомним, ранее «РКС-Петрозаводск» провели акцию «Квитанция победы»: ветераны получили 272 оплаченные квитанции за услуги водоснабжения, водоотведения и электроэнергию.

В предпраздничный же день, помимо продуктовых наборов, ветеранам вручили денежный подарок и цветы, но главным подарком, пожалуй, стало внимание. Ветераны предприятий каждый год ждут этот день и очень тепло встречают сотрудников «РКС» и профсоюзной организации. В этом году встреча прошла в необычном формате, ветеранов поздравляли по всем правилам соблюдения мер профилактики вируса (в масках и перчатках), но от этого встречи были не менее радостными!

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше, в этом году в АО «ПКС - Водоканал» и АО «ПКС - Тепловые сети» осталось всего 13 ветеранов. В компании понимают, как пожилым людям, испытавшим все тяготы войны, важны поддержка, внимание и тепло от общения. Такие встречи для ветеранов – повод узнать, как дела у их знакомых коллег, какие изменения происходят на предприятиях. Эта «связь с миром» особенно важна сейчас, в период изоляции.

Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась победа нашим отцам, дедам, прадедам. Несмотря на то, что в этом году 9 Мая не состоится массовых праздничных мероприятий, компания не забывает тех, благодаря кому мы сегодня мирно, в своих домах дожидаемся того времени, когда снова можно будет обнять родных и лично поблагодарить за победу пожилых родственников.

75 лет – это юбилейная дата большой победы над фашистскими захватчиками. И пусть мы не можем все вместе выйти в этот день на улицу и почтить память погибших, поблагодарить выживших, но мы можем рассказать о подвигах дедов нашим детям, тогда память о героях сохранится на века. С праздником, дорогие ветераны, спасибо вам за мирное небо над головой!