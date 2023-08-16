Завернутого в мусорный пакет младенца нашли в кустах в Ленобласти

В Ленинградской области женщина нашла в кустах живого младенца. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в одном из садоводческих кооперативов региона днем 15 августа. 47-летняя дачница услышала детский крик из кустов. Там она обнаружила новорожденного, завернутого в футболку и мусорный пакет. Женщина вызвала скорую и полицию.

Мальчика госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. По факту произошедшего проводится проверка. Стражи порядка ищут мать ребенка. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo