Российская звезда НХЛ Панарин палил из ружья в неположенном месте

Российский хоккеист Артемий Панарин оштрафован за использование оружия в неположенном месте. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу судов Новгородской области.

По информации источника, 6 июля этого года игрок клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» произвел несколько выстрелов из ружья в российском регионе. Отмечается, что Панарин «совершил грубое нарушение общественной безопасности, которое могло угрожать жизни и здоровью граждан», но признал вину.

Хоккеист был оштрафован на 40 тысяч рублей. Его ружье было конфисковано. // Фото: unsplash.com / Paul Einerhand