Завалившего сессию в Карелии студента выдворят из России

Приехавшего в Карелию из Средней Азии студента решили депортировать из России. Его отчислили из вуза за невыполнение учебного плана и прогулы, сообщили в МВД республики.

Срок пребывания иностранца на территории РФ сократили, а учебную визу аннулировали. Бывший студент обязан был выехать из страны в течение трех дней, но свое обязательство не выполнил.

Сотрудники УВМ МВД Карелии приняли решение о его депортации. До исполнения этого решения иностранца поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. // фото: freepik.com