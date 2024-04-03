03 апреля 2024, 13:11
В этом году в Петрозаводске благоустроят 12 дворов
Когда погода наладится, петрозаводские дворы начнут приводить в порядок
По программе о комфортной городской среде в этом году благоустроят 12 дворов. Изначально в списке значились только семь, сообщили в пресс-службе мэрии.
Деньги выделили из республиканского бюджета на работы в семи дворах. Но городские власти смогли сэкономить.
- В результате грамотно организованных конкурсных процедур по поиску подрядчиков образовалась экономия. Таким образом, в порядок в этом году приведут 12 дворовых территорий,
- отметили в мэрии.
Соглашения на благоустройство уже заключили, работы начнутся, когда наступит благоприятная погода.
Список дворов:
Средства на благоустройство дворовых территорий в данный момент пытается найти городская администрация. // фото: администрация Петрозаводска