В этом году в Петрозаводске благоустроят 12 дворов

По программе о комфортной городской среде в этом году благоустроят 12 дворов. Изначально в списке значились только семь, сообщили в пресс-службе мэрии.

Деньги выделили из республиканского бюджета на работы в семи дворах. Но городские власти смогли сэкономить.

- В результате грамотно организованных конкурсных процедур по поиску подрядчиков образовалась экономия. Таким образом, в порядок в этом году приведут 12 дворовых территорий,

- отметили в мэрии.

Соглашения на благоустройство уже заключили, работы начнутся, когда наступит благоприятная погода.

Список дворов:

Средства на благоустройство дворовых территорий в данный момент пытается найти городская администрация. // фото: администрация Петрозаводска