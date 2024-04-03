Жилой комплекс на берегу Лососинки строят с недопустимыми нарушениями

Жилой комплекс «Речка» в Петрозаводске возводят с нарушениями. Это выяснили сотрудники Госкомитета Карелии по жилищному надзору.

Они проверили стройку на берегу Лососинки рядом с улицей Калинина и узнали, что требования экологии здесь не соблюдают. Нарушены были также требования проектной документации.

Застройщику выдали предписание о необходимости устранить нарушения. Решается вопрос о возбуждении двух административных дел. // фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору