03 апреля 2024, 12:50
Жилой комплекс на берегу Лососинки строят с недопустимыми нарушениями
При строительстве многоквартирных домов в Петрозаводске не соблюдают экологические требования
Жилой комплекс «Речка» в Петрозаводске возводят с нарушениями. Это выяснили сотрудники Госкомитета Карелии по жилищному надзору.
Они проверили стройку на берегу Лососинки рядом с улицей Калинина и узнали, что требования экологии здесь не соблюдают. Нарушены были также требования проектной документации.
Застройщику выдали предписание о необходимости устранить нарушения. Решается вопрос о возбуждении двух административных дел. // фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору