Специалисты мэрии увидели дефекты на одной улице в Петрозаводске

Городская администрация сообщает, что сотрудники мэрии вместе с представителями подрядной организации начали проверять состояние дорог, отремонтированных в прошлые годы. Выявленные дефекты фиксируются.

Специалисты обнаружили повреждения асфальта на тротуаре улицы Попова. Ремонт здесь проводился в 2021 году с гарантией на четыре года. В адрес подрядной организации направили письмо о необходимости устранения обнаруженных дефектов.

Впрочем, гарантийный случай еще надо доказать. В ближайшее время пройдет экспертиза, и если ее результаты будут положительными, подрядчик восстановит покрытие. // Фото: администрация Петрозаводска.