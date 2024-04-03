Жители Петрозаводска требуют перенастройки светофора

Закрытие моста на Мерецкова повлекло за собой много проблем. На еще одну - плохую настройку светофора - обращают внимание горожане в паблике «Подслушано в ПТЗ».

"Объясните, с какой целью перенастроили светофоры на перекрестке Антикайнена-Гоголя и почему так криворуко? Мало того, что на Анохина-Гоголя ожидание пешеходам больше 2 минут, теперь и здесь 2 минуты врубили. Причем подстроили эти два перекрестка так, что от одного до другого нужно бежать бегом, чтобы успеть на зеленый, или гарантировано втыкаешься в эти 2 минуты",

- говорится в сообщении.

Автор поста подчеркивает, что пешеходный светофор не согласован с автомобильным: сорок секунд горит зеленый только для машин на Гоголя, для Антикайнена красный, стрелки не горят. Для пешеходов в это время тоже красный. Потом загораются только стрелки для поворачивающих, которые разъезжаются за 10-15 секунд, а стрелки горят 40 секунд. И примерно полминуты все - и водители и пешеходы, стоят и смотрят друг на друга.

Напомним, что все проблемы после закрытия моста на Мерецкова в городской администрации обещают решить в течение двух недель. // Фото: фрипик.