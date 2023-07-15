Застрявшим на Ладоге мужчине и женщине помогли вернуться домой

Спасатели обнаружили лодку с мужчиной и женщиной на Ладожском озере. Домой вернуться им помешал сломавшийся мотор.

Сигнал о помощи спасатели Ленобласти получили 14 июля. Спасатели поисково-спасательного отряда Новая Ладога нашли дрейфующую лодку и вернули пару на берег.

Специалисты аварийно-спасательной службы напоминают, что перед путешествием или рыбалкой нужно предупредить близких – куда планируется поездка, когда намерены вернуться. С собой нужно взять заряженный телефон. // фото VK-паблик «Аварийно-спасательной службы ЛО»