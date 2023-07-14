До десяти лет тюрьмы грозит жителю Карелии за наркотики

30-летний житель Лоухского района попался с наркотиками, его будут судить.

В полиции рассказали, что мужчина покупал запрещенные вещества в Интернете. «Зелье» он забирал в тайниках не только Карелии, но и ездил в Петербург. В марте его машину остановили сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района.

В ходе оперативных действий у него изъяли синтетический наркотик массой более 4 граммов и около 3 граммов гашиша. Мужчина сознался, что наркотик планировал употребить сам.

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. // фото unsplash.com