Профсоюзы: «Люди добровольно подписались под уменьшением зарплаты"

Конфликтные ситуации в медицинских коллективах стали приметой времени. В конце 2019 года тучи сгустились над Республиканским наркологическим диспансером, точнее над уровнем зарплат медицинских работников. В этом уверена председатель профсоюзной организации диспансера Лидия Насонкова.

Она рассказала о "ноу-хау", которое внедрили в наркодиспансере. По ее мнению, это сделано для того, чтобы в любой момент можно было без лишних хлопот и юридических последствий снизить зарплату медицинским работникам.

Осенью 2019 года сотрудники республиканского наркодиспансера получили уведомления об изменении условий труда. Единственное изменение касалось выплат стимулирующего характера. По словам работников диспансера, стимулирующие выплаты составляют 40-50 процентов зарплаты и, конечно, имеют существенное влияние на общий уровень материального вознаграждения.

В трудовом договоре каждого сотрудника была указана конкретная сумма выплаты стимулирующего характера, которую ежемесячно должен получать работник, если качественно будет выполнять свои обязанности и не нарвется на замечания. Однако это правило действовало до 31 декабря 2019 года. Этим и воспользовалась администрация диспансера, чтобы изменить условия оплаты труда.

В уведомлении сообщалось, что размер выплаты теперь зависит от «оценки деятельности работника по установленным критериям и с учетом обеспечения финансовыми средствами». Все предельно банально: есть у диспансера средства — работников можно простимулировать в прежних объемах, появилась нехватка денег — зарплату сотрудников легко ужать. Причем без проблем и последствий.

По словам главного врача Республиканского наркодиспансера Ольги Ларионовой, уведомление не подписали только два человека. Одной из сотрудниц, отказавшейся ставить подпись под кабальными условиями, была Лидия Насонкова.

Почти полное единодушие в коллективе нетрудно понять. В уведомлении прямо сказано, что с теми, кто откажется от работы в «новых условиях», трудовой договор может быть расторгнут. При этом «новые условия» заключаются только в том, что стимулирующие выплаты предлагается выплачивать не в строго определенных объемах, а с учетом обеспечения учреждения финансовыми средствами. Другими словами, у администрации появилась возможность в любой момент снизить выплаты стимулирующего характера.

- При изменении условий труда работодатель обязан за два месяца объяснить работнику, что меняется, - пояснил председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Михаил Цаплин.

Лидия Насонкова рассказала, что как председатель профсоюзной организации обратилась в администрацию диспансера за разъяснениями.

- Работодатель ответ не дал. На работников оказывалось давление. Они вызывались на собеседования, по отделениям ходили представители администрации, которые говорили, что, если не подпишите, то вас уволят,

- сказала Насонкова.

В начале декабря 2019 года главный врач диспансера издала приказ об утверждении размера выплат стимулирующего характера. Опасения руководителя профсоюзной организации были подтверждены цифрами. Судя по документам, размер выплат серьезно снизился практически по всем категориям медработников. Например, для заведующего отделением размер выплаты снижался с 21,6 тысячи рублей до 19,6 тысячи рублей, для врача-терапевта с 18,9 тысячи рублей до 16,9, для палатной медицинской сестры с 7,740 тысячи рублей до 4,140 тысячи рублей.

От имени профсоюзной организации республиканского диспансера Лидия Насонкова направила обращение в прокуратуру Петрозаводска, где рассказала о нарушениях в оплате труда сотрудников наркодиспансера. В конце декабря администрация медицинского учреждения пошла на попятный и вернулась к прежним размерам стимулирующего характера. Правда, только до марта 2020 года. Что ждет медицинских работников дальше, никто не знает.

- До сих пор нет ответа на вопрос, что же у нас меняется в плане организационных и технологических условий труда. Конечно, мы добились определенных уступок. Но только до марта 2020 года, - отметила председатель профорганизации диспансера.

Заместитель председателя республиканского профсоюза работников здравоохранения Ирина Смирнова уверена, что уведомление, которое, мягко говоря, убедили подписать сотрудников республиканского наркодиспансера — это мина замедленного действия.





- Когда я стала изучать этот документ, то сразу поняла, что в нем в завуалированной форме заложена возможность снижения зарплаты медицинским работникам. Фактически люди добровольно подписались под уменьшением своей заработной платы. Но нехватка денег не является основанием для уменьшения зарплаты. К тому же все вопросы относительно зарплаты работодатель должен решать совместно с профсоюзами. В данном случае работодатель делает все в единоличном порядке, не спрашивая профсоюзы. Это уведомление — незаконно. Оно ничего не раскрывает работнику. А работодатель должен расписать, какие конкретно изменения в условиях труда ждут сотрудника,

- утверждает Ирина Смирнова.

Лидия Насонкова утверждает, что люди банально бояться увольнения. Только страх стал причиной того, что большинство сотрудников поставили свою подпись.

Михаил Цаплин заметил, что два года назад в БСМП тоже была аналогичная ситуация, когда сотрудникам раздали уведомления, в которых не было ничего конкретного.

- Мы указали на данное обстоятельство, и юристы больницы прислушались к нашему мнению. Конфликта удалось избежать, - заметил он.

Главный врач республиканского наркодиспансера настаивает, что для медицинских работников фактически ничего не изменилось.

- Суммы стимулирующих выплат могут меняться в зависимости от качества исполнения тех услуг, которые предоставляет тот или иной персонал. Критерии качества прописаны на каждую конкретную должность. У нас люди в заработной плате не потеряли, - утверждает Ольга Ларионова.

Она пыталась объяснить, что не совсем верно прописывать твердую сумму стимулирующих выплат. Но ведь при дисциплинарных нарушениях и раньше стимулирующие выплаты можно было «срезать». Зачем же тогда было выдавать новые уведомления?

- Потому что это сейчас оформлено так, как оно оформлено, - не добавила ясности руководитель наркодиспансера.

Ларионова настаивает, что юридически никто не запрещает администрации уйти от конкретных цифр, определяющих стимулирующие выплаты. Она категорически не согласна с версией, что уведомления были придуманы только для того, чтобы в случае дефицита денег можно было бы без последствий урезать сотрудникам выплаты.

- Заработная плата наших сотрудников не уменьшилась и не уменьшится,

- сказала главный врач.

И добавила:

- Если министерство здравоохранения сократит мне фонд заработной платы, с чего я заплачу?

Она отказалась объяснить, почему в начале декабря появился приказ с приложением, где были указаны заниженные цифры стимулирующих выплат. Ларионова не захотела ответить и на вопрос о том, кто был инициатором появления уведомлений, предполагающих выплату надбавок в зависимости от обеспечения финансами.

- Ольга Сергеевна, а у вас есть уверенность, что ваше учреждение в 2020 году продержится в плане оплаты труда на уровне 2019 года? - прямо спросила я.

- Вы задаете такие вопросы, ответы на которые никто и никогда не сможет вам дать… Все очень быстро меняется,

- ответила Ольга Ларионова.

Михаил Цаплин и Ирина Смирнова обеспокоены тем, что на председателя профорганизации наркодиспансера началось давление. Лидии Насонковой то за несколько дней до нового года полностью меняют график работы, то не включают ее в список сотрудников, кому разрешен суточный режим работы.

- Сейчас настоящая война, - главный врач использует служебное положение. Меня ставят на грань того, чтобы я либо уволилась, либо заткнулась. По-другому это не назовешь,

- сказала Насонкова.

Главный врач диспансера полностью отрицает давление на профсоюзного лидера:

- У меня очень хорошие отношения с Лидией Петровной. Я готова на социальное партнерство, как прописано в трудовом кодексе.

Когда я завершала работу над статьей, мне позвонила Ирина Смирнова и сообщила, что Лидии Насонковой угрожают увольнением. С Ольгой Ларионовой мы тоже обсуждали вопрос о возможном увольнении Насонковой, которая так и не подписала уведомление об изменении условия труда. Я предположила, что председателя профсоюза сложнее уволить, чем обычного сотрудника.

- Каждого можно уволить, было бы желание. Желания такого нет, - заверила меня тогда главный врач наркодиспансера.

Не исключено, что желание появилось…

Во время недавней "прямой линии" президент России обратил особое внимание на манипуляции с зарплатами медиков. "Прекратите фокусы со стимулирующими выплатами!" - потребовал Путин. Но, видимо, карельским "фокусникам" и президент - не указ.

Антонина КЯБЕЛЕВА