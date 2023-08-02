Запущено движение по мосту через Чалну

Запущено движение по мосту через реку Чална. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Реконструкция переправы на трассе Петрозаводск-Суоярви продолжается. На данный момент готовность объекта составляет более 61%. Частично выполнено благоустройство территории, проводятся работы по установке экранов для подавления шума с дороги, очистных сооружений. Ведутся работы на подходах к мосту, сейчас они отсыпаны щебеночно-песчаной смесью.

После завершения ремонта мост станет шире и длиннее. Значительно увеличится его пропускная способность. Напомним, работы на объекте начались прошлой осенью. // Фото: freepik.com / Standret