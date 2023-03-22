Заправочная станция для судов появится на набережной Сортавалы

Водная заправочная станция появится в Сортавале. Заправка будет предназначаться для маломерных судов, сообщили в паблике администрации поселения ВКонтакте.

Современную конструкцию установят на набережной Ладожской флотилии. Она будет стоять на специальной платформе. В администрации города уверяют, что заправка не станет вредить экологии и уже готова к установке.

Напомним, ранее сообщали, что Сортавала может получить статус исторического города федерального значения. Это позволит получить дополнительное финансирование. // фото: администрация Сортавальского поселения