Сортавала может стать историческим городом федерального значения
Сортавала может получить статус исторического города федерального значения, что позволит привлечь дополнительное финансирование. Об этом сказал Глава РК Артур Парфенчиков на совещании 16 февраля.
По словам губернатора, в 2023 году из федерального бюджета уже выделено 215 миллионов рублей на создание единого архитектурно-культурного пространства в Сортавале. Этот проект победил в конкурсе в прошлом году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Начальник карельского управления по охране объектов культурного наследия Виктория Гуртова заметила, что Сортавала является первым и единственным населенным пунктом в Карелии, который имеет статус исторического поселения регионального значения. Еще в 2019 году российский Минкульт поддержал идею правительства республики о включении Сортавалы в перечень исторических поселений федерального значения. Но Карелия должна была подготовить проект границ территории Сортавалы, предмет охраны и требования к градостроительному регламенту. Основной объем работ, по словам Гуртовой, был выполнен в 2022 году. Уже получен положительный результат государственной историко-культурной экспертизы, и все необходимые документы для придания нового статуса Сортавале 8 февраля направлены в Минкульт РФ.
После получения необходимых согласований предполагается разработать и утвердить проект новой зоны охраны города. Заявку на включение в федеральный перечень исторических поселений предполагается подать в конце 2023 года. // Фото «Петрозаводск говорит»