Индекс промышленного производства резко упал в Сортавальском районе

Резкое снижение в 2022 году индекса промышленного производства на 21,3% в Сортавальском районе вызвало вопросы во время совещания в правительстве Карелии, которое состоялось 16 февраля.

Министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев сказал, что это связано прежде всего со снижением производства на Вяртсильском метизном заводе и проблемах на нескольких других предприятиях. Глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич добавил, что из-за ограничения экспорта в районе приостановили работу три предприятия. А на Сортавальском лесозаводе, по его словам, наблюдается серьезное снижение объемов реализации продукции.

В 2023 году в районе прогнозируют недополучение по налогу на доходы физических лиц в сумме 58 миллионов рублей. // Фото: unsplash.com