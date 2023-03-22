На Голиковке в Петрозаводске снесут 19 гаражей

Владельцев гаражей в Петрозаводске предупредили, что нужно срочно убрать самовольно установленные конструкции. Речь идет про объекты в микрорайоне Голиковка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Занятые незаконно земельные участки надо освободить до 6 апреля. В этот срок хозяева могут самостоятельно демонтировать гаражи. Если они не сделают этого, постройки снесут принудительно.

Убирать будут 19 гаражей, расположенных около дома № 35 по улице Станционной улице и неподалеку от дома № 3 по улице Маршала Мерецкова. // фото: администрация Петрозаводска