Заповедник «Кивач» вошел в пятерку самых посещаемых

В Минприроды России составили рейтинг самых посещаемых особо охраняемых территорий за прошедший год. Карельский заповедник «Кивач» стал четвертым по популярности среди всех них. Его посетило более 200 тысяч туристов.

В ведомстве отметили, что прошлый год стал переломным в части развития экотуризма – за год турпоток вырос почти на 40%. Самым популярным национальным парком в минувшем году стал Кисловодский (Ставропольский край). Его посетило 5,3 миллиона туристов.

А самым популярным среди заповедников стал Кавказский (Краснодарский край). Его посетило 552 тысячи человек. Второе место занял Ялтинский горно-лесной заповедник в Республике Крым, который принял 273 тысячи туристов. На третьем - Дагестанский, красоту которого лицезрели 220 тысяч человек. На четвертом месте рейтинга – «Кивач» с количеством туристов 219 тысяч человек.

Завершил пятерку подмосковный Приокско-Террасный – 120 тысяч туристов. В ведомстве отметили, что всего на особо охраняемых российских территориях в прошлом году побывало почти 14 млн. посетителей. // Фото: vk.com/karjalan_luonto.