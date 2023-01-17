Сроки охоты на волков в Суоярском районе перенесли на 16 января. Пойти на такие меры охотников заставили погодные условия.

«Местонахождение хищных зверей было обнаружено недалеко от Суоярви. Но ухудшение погодных условий – метель, выпавший снег – не позволили добыть хищников. С наступлением морозов, которые придут после оттепели, мы продолжим поиски и отстрел хищников»,

- пояснил старший госинспектор по Суоярвскому району Илья Макаров.

Напомним, что в связи с участившимися выходами диких животных в населенные пункты на территории Суоярвского муниципального округа и возникновением случаев гибели домашних животных Минприроды Карелии проводит мероприятия по регулированию численности волков на территории района. // Фото: freepik.