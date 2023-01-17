17 января 2023, 18:21
Сроки охоты на волков в Суоярском районе перенесли
Вести отстрел хищников охотникам помешали погодные условия
Сроки охоты на волков в Суоярском районе перенесли на 16 января. Пойти на такие меры охотников заставили погодные условия.
«Местонахождение хищных зверей было обнаружено недалеко от Суоярви. Но ухудшение погодных условий – метель, выпавший снег – не позволили добыть хищников. С наступлением морозов, которые придут после оттепели, мы продолжим поиски и отстрел хищников»,
- пояснил старший госинспектор по Суоярвскому району Илья Макаров.
Напомним, что в связи с участившимися выходами диких животных в населенные пункты на территории Суоярвского муниципального округа и возникновением случаев гибели домашних животных Минприроды Карелии проводит мероприятия по регулированию численности волков на территории района. // Фото: freepik.