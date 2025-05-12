Запах гниющей рыбы разносится по лесу в Карелии

Свалку рыбных отходов нашли в Сортавальском округе. В округе стоит невыносимый запах.

Неприятную находку сделали в окрестностях поселка Туокслахти. В лесу свалены мешки с отходами, об этом сообщили в телеграм-канале «Сортавала/Интересное/Карелия» обнаружены мешки с рыбными отходами.

В источнике предположили, что отходы могли остаться от форелеводов.

Ранее свалку биологических отходов обнаружили на берегу озера Янисъярви. © «Петрозаводск говорит»