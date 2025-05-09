Неизвестный выстрелил в кошку в Карелии

Об очередном факте жесткого обращения с животными рассказали в сообществе «Подслушано в Сортавала».

Инцидент произошел 5 мая. Владельцы отпустили кошку на прогулку. В нее кто-то выстрелил, в итоге у животного перелом большой берцовой кости. Помочь кошке смогли хирурги в Петербурге, они провели операцию и установили металлическую конструкцию, теперь кошке предстоит восстановление.

В комментариях питомца пожалели и предположили, что если бы не самовыгул, то животное не пострадало.

В апреле «Петрозаводск говорит» рассказывал о неизвестном стрелке в Пряже. Вместо мишени в тире он выстрелил из пневматики в кошку. © «Петрозаводск говорит»