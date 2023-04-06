Западные компании потеряли около $2 млрд после ухода из России

Остановившие или приостановившие свою деятельность в России зарубежные розничные потребительские компании не досчитались около двух миллиардов долларов. О потерях пишет газета «Коммерсантъ». На глобальный бизнес сетей это всерьез не повлияло, продажи в России обеспечивали всего 3-5% общей выручки.

Общий объем потерь в виде недополученной прибыли зарубежных брендов превысил 1,3–1,5 миллиарда долларов, считает издание. С учетом временно неработающих магазинов сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать 2 миллиардов долларов.

По словам советника практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслана Петручака, самые ощутимые потери у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA. // фото unsplash.com