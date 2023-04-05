05 апреля 2023, 20:24
Дошкольник подавился сухариками и умер в российском регионе
В Тульской области выясняют обстоятельства гибели пятилетнего мальчика
В Тульской области пятилетний мальчик подавился сухариками и умер. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональные СМИ.
Трагедия произошла в поселке Бородинский 3 апреля. По данным журналистов, сухарики попали в дыхательные пути дошкольника. Ребенка обнаружила его мать, родители сразу же обратились в скорую, но спасти малыша не удалось.
Следственный комитет начал проверку после гибели мальчика. Отмечается, что он рос в благополучной семье. // Фото: unsplash.com