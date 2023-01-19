Заметили следы волка, направляющегося к деревне Киндасово

При благоприятных погодных условиях в выходные – 21 и 22 января – в Пряжинском районе проведут охоту на волка. На пятницу запланировано проведение подготовительных мероприятий – оклад территорий флажками, что позволит охотникам определить периметр присутствия хищника и держать его в определенных границах, сообщили в пресс-службе минприроды Карелии.

«На прошлой неделе в поселке Пряжа жители заметили следы волка. Охотинспектор района Игорь Пономарев оперативно выехал на место и определил, что волк ушел в лес в сторону деревни Киндасово. Решено было провести охоту на него в эти выходные»,

- рассказали в ведомстве.

В министерстве также заверили, что все охотпользователи Пряжинского района предупреждены о проведении отстрела, в котором планируют принять участие до 50 человек. При этом местным жителям настоятельно рекомендуют обезопасить домашних животных – держать их в вольерах на огороженной территории. А заметив хищников, следует незамедлительно сообщить информацию оперативному дежурному минприроды по телефону: +7 (921) 222-05-25. // фото: freepik.