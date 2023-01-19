Включить приграничные районы Карелии в проект информатизации

Карельский парламент намерен обеспечить сотовой связью и телесигналом все приграничные деревни и поселки республики с помощью федерального проекта «Информационная инфраструктура». Обращение с такой просьбой от Законодательного Собрания Республики Карелия подготовлено в адрес заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил спикер Карельского парламента Элиссан Шандалович.



Сегодня вне зоны устойчивого сигнала мобильной связи в нашей республике насчитывается 37 приграничных населенных пунктов, еще 34 – за пределами зоны уверенного приема сигнала цифрового ТВ.

«Инициативу рассмотрим на профильном парламентском Комитете и на заседании Законодательного Собрания Карелии. Надеюсь, что ее также поддержат на федеральном уровне».



С учетом складывающейся геополитической ситуации для Карелии, которая имеет самую протяженную в России границу с Евросоюзом, вопрос доступа граждан к современным технологиям связи на приграничных территориях - принципиальный.

Живущие рядом с финской границей люди должны иметь возможность выходить в Интернет, пользоваться услугами сотовой связи, смотреть российское телевидение, подчеркнул Элиссан Шандалович.// Фото: Элиссан Шандалович.