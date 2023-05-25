25 мая 2023, 14:08
Заместитель главврача приехал по вызову и изнасиловал 9-летнюю девочку
Врач вместо больницы увез маленькую пациентку к себе домой и надругался над ней
Врача в Якутии задержали по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки. Он приехал к ней на дом по вызову, так как школьница плохо себя почувствовала, передает РЕН ТВ.
Бабушка позвонила доктору, тот убедил женщину, что внучку надо везти в больницу на осмотр. Вместо этого он увез девочку домой и надругался над ней. Потом врач убедил ребенка, что если кто-то об этом узнают, ее накажут.
Однако мать с отцом все же узнали о случившемся и пошли в полицию. Там выяснилось, что врача ранее уже судили за педофилию. Медика задержали, идет разбирательство, возбуждено уголовное дело.
По информации источника «Ленты», задержанный работал отоларингологом и исполнял обязанности заместителя главврача Центральной республиканской больницы. // фото: pxhere.com