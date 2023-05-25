25 мая 2023, 11:11
Российских школьников вновь начнут награждать серебряными медалями
Серебряные медали вернутся в школы со следующего учебного года, сообщил министр Кравцов
О возвращении в школы серебряных медалей сообщил российский министр просвещения Сергей Кравцов. Произойти это может уже в новом учебном году.
«Думаю, для родителей, и для школьников будет приятная новость, мы со следующего учебного года вернем серебряные медали»,
- цитирует министра агентство «Интерфакс».
Награждать выпускников школ золотыми и серебряными медали перестали с начала 2013-2014 учебного года. Особо отличившимся учащимся выдавали одну медаль федерального уровня «За особые успехи в учении». // фото freepik.com