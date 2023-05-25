Российских школьников вновь начнут награждать серебряными медалями

О возвращении в школы серебряных медалей сообщил российский министр просвещения Сергей Кравцов. Произойти это может уже в новом учебном году.

«Думаю, для родителей, и для школьников будет приятная новость, мы со следующего учебного года вернем серебряные медали»,

- цитирует министра агентство «Интерфакс».

Награждать выпускников школ золотыми и серебряными медали перестали с начала 2013-2014 учебного года. Особо отличившимся учащимся выдавали одну медаль федерального уровня «За особые успехи в учении». // фото freepik.com