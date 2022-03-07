Замерзающих на озере детей спасли в Карелии

Сотрудники поисково-спасательной службы Карелии выручили детей, которые замерзали на озере. Спасательная операция прошла вечером 7 марта на озере Урозеро, сообщает ведомство.

Звонок с просьбой о помощи поступил на пульт в 18:18. Спасателям сообщили, что четверо детей, находящихся на берегу Урозера, замерзают и просят о помощи. Ребята сообщили координаты своего местонахождения по телефону оператору.

Специалисты КРПСС незамедлительно отправились на спасение детей. Несовершеннолетние возрастом возраст 11, 15 и 16 лет проживают в поселке Чална. Они сообщили, что днем пошли на рыбалку на озеро Ламби. На обратном пути вышли на озеро Урозеро, но в темноте и в холоде побоялись идти дальше и позвонили в службу спасения.

Спасатели добрались до ребят спустя час после вызова. В ожидании помощи ребята разожгли костер и грелись. Спасатели посадили детей на сани и доставили на снегоходе на берег. Затем ребята были переданы сотрудникам скорой помощи в поселке Чална. Состояние детей удовлетворительное. После осмотра отец одного из детей развез их по домам.