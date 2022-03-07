Автомобилист устроил ДТП, выехав на красный свет в Петрозаводске

В Петрозаводске на нижнем чапаевском кольце произошла серьезная авария. Автомобилист выехал на перекресток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

ДТП попало в объективы камер “Сампо” и “Ситилинка”. Как сообщается на сайте “ДТП Петрозаводска и Карелии”, автомобиль, двигаясь по улице Шотмана в сторону центра, столкнулся с легковым автомобилем, выезжающим с улицы Чапаева.

От столкновения двигающийся по улице Шотмана автомобиль выехал влево на пешеходный переход и проезжую часть встречного направления. Обстоятельства аварии выясняются.