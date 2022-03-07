Житель Карелии выкинул на мороз щенка, которого ранее взял из приюта

Житель Петрозаводска выкинул щенка, которого несколькими месяцами ранее взял в приюте. Животное, привязанное к столбу на морозе, обнаружила петрозаводчанка Наталья Коннова. Она забрала щенка домой и сообщила о происшествии в соцсетях. Собаку узнали активисты благотворительного фонда “Рекс”.

— Это один из 9 щенков, которых в своё время нашли в коробке на берегу озера в лютый мороз. Малыш снова испытал боль предательства,

— рассказали активисты.

В благотворительном фонде с легкостью установили личность того, кто оставил щенка на морозе. Это житель Петрозаводска; в декабре 2021 года он взял щенка из приюта, подписав соответствующий договор. Активисты связались с ним, потребовав объяснений. Мужчина сказал, что собаку он брал, когда жил с девушкой, но потом они расстались, а ухаживать за щенком самостоятельно он не может, так как работает вахтовым методом.

— Георгий просит войти в его положение. Он не знал, как поступить, и поэтому не нашел ничего лучше, чем просто оставить малыша на улице, — пишут активисты.

На данный момент у щенка диагностирован цистит, и сотрудники благотворительного фонда полагают, что это последствия долгого нахождения на холоде. Они составили заявление в полицию.