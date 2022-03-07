​Подросток в Петрозаводске пострадал от трухлявого пня

Вечером 6 марта на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил вызов. В районе улицы Чапаева возле дома подростку потребовалась помощь спасателей.

На место происшествия выехал пожарный расчет из специализированной пожарно-спасательной части города Петрозаводска и парамедики части. Прибыв к песту вызова, пожарные обнаружили ребенка, который упал в яму. Ситуация осложнялась тем, что нога пострадавшего застряла в трухлявом пне, который лежал на дне, рассказали в МЧС Карелии.

Пожарные извлекли ногу ребенка из пня, а парамедики осмотрели пострадавшего. К счастью, все обошлось без травм. // Фото: infinitemachine.tumblr.com