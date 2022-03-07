Без вести пропавшую женщину ищут в Петрозаводске

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшую женщину — Булатову Елену Петровну 1963 года рождения. Её местонахождение неизвестно с 28 февраля 2022 года.

На вид пропавшей около 60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые волнистые. Была одета в специальную зимнюю рабочую куртку синего цвета, синие джинсы, черные ботинки.

Всех, имеющих информацию о разыскиваемой или видевших её после 28 февраля, полиция просит звонить по телефонам: 8 911-402-49-26, 8 911-415-25-87 или 02 (с мобильного – 102).