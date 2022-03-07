“Пошла за сережками — оказалась в автозаке!”

Жительница Петрозаводска Анастасия оказалась в автозаке из-за того, что решила зайти в магазин не в то время и не в том месте. Женщина на выходные оказалась в Санкт-Петербурге. 7 марта она поехала на Невский проспект, чтобы себе подарок на 8 марта. Анастасия рассказала, что ей приглянулись сережки в торговом комплексе Пассаж.

День был солнечный, и женщина с удовольствием гуляла по Невскому проспекту. Ее удивило огромное количество сотрудников правопорядка. «Я сначала подумала, что, может быть, ждут какую-то делегацию», — сказала Анастасия. Потом она увидела скопление людей возле Гостиного двора, одинокую пожилую женщину с плакатом.

«К этой женщине близко никто не подходил, но стоящие поодаль люди ей аплодировали. Я сделала несколько фотографий и направилась в Пассаж за подарками. Возле входа стояли две девчушки, лет 14-15, и фотографировали Невский. Вдруг со спины я услышала слово: «Берем». Увидела, что девочек повели в автозак. Я уже развернулась, чтобы войти в магазин, и тут меня кто-то схватил за куртку. Меня тоже повели в автозак», — рассказала Анастасия.

Среди задержанных был пожилой мужчина, который тоже просто сделал фотографию. По словам Анастасии, они долго возмущались, так как не понимали, за что их задержали. О том, что теперь за фотографии можно попасть в автозак, Анастасия не подозревала.

Спустя какое-то время ее и пожилого мужчину все же отпустили.

«Я все же пошла в Пассаж и купила себе сережки. Сначала хотела выйти из другого входа. А потом подумала, чего же я, законопослушный гражданин, должна бояться? Вышла через центральный вход, прошла около мужчин, которые меня задерживали», — сказала Анастасия. При этом женщина отметила, что из-за задержания находилась в состоянии шока.