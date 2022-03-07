Троих человек спасли на пожаре в Сегеже

Трех человек спасли по время тушения серьезного пожара в Сегеже. Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы города вечером 6 марта. На улице Партизанской полыхал двухэтажный восьмиквартирный деревянный дом.

Не прошло и трех минут, как пожарные расчеты были на месте происшествия, но уже к этому моменту огонь быстро распространялся по старому деревянному строению. Пожару была присвоена повышенная категория сложности. По тревоге был поднят личный состав, свободный от несения боевого дежурства. Так же были привлечены члены добровольной пожарной команды Сегежского ЦБК. В общей сложности с огнем боролись 30 человек.

Общими усилиями спустя полчаса удалось остановить распространение пламени, после чего пожар был ликвидирован полностью. В результате дом был поврежден на площади 100 квадратных метров. По какой причине произошел этот пожар, теперь предстоит выяснить специалистам.