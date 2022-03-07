Land Cruiser сгорел в центре Петрозаводска

Вечером 6 марта на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Антикайнена возле дома горит иномарка. Горел автомобиль Toyota Land Cruiser, сообщили в МЧС Карелии.

Прибывшие к месту вызова пожарные быстро справились с огнем. В результате пожара в автомобиле, принадлежащем жительнице Петрозаводска, были повреждены салон и кузов на общей площади два квадратных метра.

По предварительным данным специалистов, иномарка загорелась из-за аварийного режима работы электрооборудования автотранспортного средства. Сейчас по данному пожару проводится проверка, материальный ущерб устанавливается.