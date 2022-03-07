Двое жителей Карелии стали жертвами интернет-аферистов

Два человека в Карелии потеряли средства при заказе товаров через интернет. Как сообщает МВД республики, жертвами аферистов стал 32-летнй житель Кондопоги и его земляк из Петрозаводска.

Кондопожанин рассказал полицейским, что на одном из популярных сайтов нашёл объявление о продаже виниловой пластинки. Он связался с автором объявления, договорился о покупке и перевёл деньги в счёт оплаты товара. После этого продавец перестал выходить на связь. Потерпевший лишился четырех тысяч рублей.

В схожей ситуации оказалась и 32-летний житель Петрозаводска. В интернете ему попалось объявление о продаже браслета. Он сообщил продавцу о намерении приобрести ювелирное украшение, после чего перевел на его счёт 7 000 рублей. В итоге свой товар петрозаводчанин так и не получил, а объявление оказалось удалено. Сейчас по обоим заявлениям ведутся проверки.