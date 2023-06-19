19 июня 2023, 17:58
Законопроект о возврате к переходу на летнее время внесут в Госдуму
В день летнего солнцестояния депутаты обсудят перевод стрелки часов
Законопроект о возврате переходов на летнее время на днях внесут в Госдуму. Об этом 19 июня, сообщил в своем Telegram-канале депутат Михаил Матвеев.
- Законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня,
- уточнил он.
Согласно этой инициативе, россияне снова должны будут переводить стрелки часов на час вперед в конце марта и до октября.
Напомним, на постоянное зимнее время в России перешли осенью 2014 года. С тех пор на эту тему идут постоянные споры. // фото: www.freepik.com