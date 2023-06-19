Законопроект о возврате к переходу на летнее время внесут в Госдуму

Законопроект о возврате переходов на летнее время на днях внесут в Госдуму. Об этом 19 июня, сообщил в своем Telegram-канале депутат Михаил Матвеев.

- Законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня,

- уточнил он.

Согласно этой инициативе, россияне снова должны будут переводить стрелки часов на час вперед в конце марта и до октября.

Напомним, на постоянное зимнее время в России перешли осенью 2014 года. С тех пор на эту тему идут постоянные споры. // фото: www.freepik.com