Заключенный в карельской тюрьме обнаружил в себе талант живописца

В здании Минюста РФ в Москве открылась первая всероссийская выставка осужденных «Сохрани надежду». На ней представлено порядка сотни работ в разных жанрах – портреты, пейзажи, бытовые зарисовки, натюрморты, абстракции, сообщает УФСИН Карелии.

В их числе и работа карельского заключенного, Михаила Щ., отбывающего наказание в республиканской тюремной больнице (РБ-2).



«Художник – самоучка, творческие способности к рисованию проявились у него во время отбывания наказания. Михаил неоднократно принимал участие в различных художественных конкурсах, так в 2015 году стал победителем конкурса православной живописи осужденных «Явление» — Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением». Неоднократно рисовал картины для ребятишек Ладвинского детского дома, а также пробует себя в написании икон», - отмечает УФСИН.



В выставке принимает участие его работа «Карельский простор», на которой изображен пейзаж берега Онежского озера.

Работу карельского мастера оценили Министр юстиции РФ Константин Чуйченко, директор ФСИН России Александр Калашников, общественные деятели, известные российские художники, кинорежиссеры.